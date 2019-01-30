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Göztepe 0 - Galatasaray 1
Yine bir Cumartesi deplasman galibiyeti sonrası Pazar keyfi...İzmir'de yağan aşırı yağmur ve Göztepe maçı ağır saha şartlarına rağmen 0-1 temiz skor.
Böyle bir yağmur ve zeminde şu iyi oynadı bu kötü oynadı demek haksızlık olur. Herkes iyi mücadele etti diyelim.Ancak Arena'da halı gibi zeminde bile 11 oynayacak gücü olmayan Selçuk yerine Donk 11 olabilirdi belki.
Gördüğü sarı kart sonrası VAR işareti yapan Gassama niye 2. sarı ile atılmadı hakeme sormak gerek.
Marcao için scout transferi demiştim yine 4'e alıp en az 10-12 ye satılacak topçu bulmuşlar. Sol ayaklı , yere sağlam basan,topla çıkan stoperi özlemişiz...
Ndiaye başta olmak üzere ilk yarı maçlarında dk. 60 tan sonra fizik olarak düşen çok futbolcumuz vardı. Ankaragücü maçı ölçü değil demiştik ama bu saha ve Göztepe deplasmanında takım fizik olarak sınıfı geçti.
Yeni kondüsyoner farkını hemen belli etti. Bu maç her yönü ile şampiyonluk alameti gibiydi. Tabii ki becereksiz yönetim 7 aydır forvet transfer edemediği için banko şampiyonuz diyemedik.
Çalınan penaltı net yanlış karar, rakip forvet topa yükselirken Maicon'a faul yapıyor. Eskiden gözden kaçıyor diyelim VAR'a bakıp penaltı çalmak kötü niyet bence...
Linnes'e yapılan faul %101 penaltı...Sağ ayağına darbe çok net belli olurken VAR hakemi Cüneyt Çakır şaşırdık mı? Hayır !
Şu ülke futbolunda karakter olarak Linnes'ten dürüst adam bulmak zor...O ceza sahasında yere düşünce görmeyen ya da VAR'a gitmeyen hakem bıraksın bu işi pazarda limon satsın. En fanatik FB'liye sorsan Linnes'in dürüstlüğüne kefil olur.
Linnes dürüstlüğünün zekatını verse eyyamın kralcıları Bülent Yıldırım ve Cüneyt Çakır'a yine de yetmez.
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