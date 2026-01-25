Yeni Çilingir Asprilla

19 Kasım 2003 tarihinde Kolombiya’da dünyaya gelen Yaser Asprilla, futbola ülkesinin Envigado takımında başladı. 2022 yılının ocak ayında İngiltere’nin Watford kulübüne 3 milyon euro bedelle transfer olan Asprilla, yarım sezon daha Envigado’ya kiralandı.
2022/23 sezonunun başlangıcıyla birlikte Championship kariyerine başlayan Asprilla, İngiltere’de iki başarılı sezon geçirdi. Watford’da iki sezonda toplam 86 maça çıkıp 7 gol ve 10 asist üreten Asprilla, 2024/25 sezonunun başında 18 milyon euro bedelle Girona’ya transfer oldu.
Katalan ekibinde Şampiyonlar Ligi tecrübesi de yaşayan Asprilla, İspanya’da Ocak 2026’ya kadar geçirdiği dönemde 50 maça çıktı. Bu maçlarda 4 gol ve 2 asistlik katkı yapan Kolombiyalı oyuncu, takımımıza 2025/26 sezonunun ara transfer döneminde kiralık olarak katıldı.
Ayrıca Asprilla, ülkesi Kolombiya’nın formasını da 11 kez giydi ve 2 gol atma başarısı gösterdi.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder