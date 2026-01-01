1 Ocak 2026 Perşembe

Yamal'ın Yaşı


 Lamine Yamal, Cristiano Jr.'dan sadece 2 yaş, Messi'nin oğlu Thiago'dan ise 4 yaş büyük.

