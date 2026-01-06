6 Ocak 2026 Salı

Skor Dağılımı İyi Gidiyor


Üçü birden double double'a gidiyor:

Barış Alper: 5 gol 7 asist Yunus Akgün: 6 gol 6 asist Aziz Sane: 6 gol 7 asist
Ortayı Yapan zaman:
