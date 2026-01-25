GS Yeni Bir Kolombiyalı

Çok mutluyum tabii. Bu büyük kulübe gelmek beni gerçekten çok mutlu etti. Başkanımıza da bunu gerçekleştirdiği için de teşekkür etmek istiyorum. Taraftarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum.
Çok heyecanlıyım. Milli takımda da Sanchez ile hep beraberdik. Bana çok destek oldu. Onunla burada tekrar takım arkadaşı olacağım için çok büyük onur duyuyorum. Bana çok şeyde yardımcı olacağından ve destek olacağından, aynı zamanda birçok şey öğreteceğine eminim. Burada birçok büyük oyuncu var. Onlardan da çok şey öğreneceğim. Heyecanlıyım.
Çok güzel bir tesismiş. Şimdiye kadar yaşadığımdan çok farklı burası, bayıldım diyebilirim. Arkadaşlarımdan daha önceden de duymuştum. Kendi gözlerimle gördüğüm için mutluyum.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder