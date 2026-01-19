19 Ocak 2026 Pazartesi

Scholes Ve İniesta


 Paul Scholes: “Manchester United forması dışında sadece bir forma giydim. O da Barcelona’nın Iniesta formasıydı.”

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 