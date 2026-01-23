Noa Lang Galatasaray'da

17 Haziran 1999 tarihinde Hollanda’da dünyaya gelen Noa Lang, futbola ülkesinin HION takımında başladı. Sonrasında Hollanda’dan ayrılmak zorunda kalan Lang, sırasıyla Nantes ve Beşiktaş altyapılarında forma giydi.
2010 yılında Rotterdam’a dönen Lang, burada Feyenoord akademisine katıldı. Lang’dan etkilenen Ajax yetkililieri, genç oyuncuyu Ajax akademisine kazandırdı. Burada A takıma kadar yükselen Lang, 2019/20 sezonunun ikinci yarısında Twente’ye kiralandı.
Noa Lang’ın kariyer yükselişi ise 2020/21 sezonunda Club Brugge’ekiralanmasıyla başladı. Belçika ekibiyle ilk sezonunda 37 maçta 17 gol ve 11 asist üretti. Lang’ın bonservisini Alan Club Brugge, Ajax’a 6 milyon euro ödedi.
Belçika ekibinin formasını iki sezon daha giyen Lang, Club Brugge formasıyla toplamda 125 maçta 38 gol ve 34 asistlik performans sergiledi. 2023/24 sezonunun başında PSV, Noa Lang’ı 12 milyon euro bedelle kadrosuna kattı.
Eindhoven’daki ilk yılında sakatlık sorunları yaşayan Lang, 2024/25 sezonunda ise Avrupa’nın en çok konuşulan kanat oyuncularından biri oldu. Hollanda Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan PSV’de 44 maçta 14 gol ve 12 asist yapmayı başardı.
2025 yazında Napoli’nin yolunu tutan Lang, İtalyan ekibinde istediğini bulamadı. İlk 11’e yerleşemeyen Hollandalı oyuncu, 2025/26 sezonunun ara transfer döneminde takımımıza kiralık olarak katıldı.
Kariyerinde 3 Hollanda Ligi, 1 Hollanda Kupası, 2 Hollanda Süper Kupası, 2 Belçika Ligi, 2 Belçika Süper Kupası ve 1 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu bulunan Lang; Hollanda milli takımının formasını da 15 kez giydi ve milli formayla 3 gol kaydetti.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder