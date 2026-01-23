23 Ocak 2026 Cuma

Dripling Ustası


 Leroy Sane, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en çok başarılı dripling yapan 5. Oyuncu oldu.

◉ 26 - Jens Petter Hauge ◉ 25 - Michael Olise ◉ 21 - Lamine Yamal ◉ 20 - Jeremy Doku ◉ 19 - Leroy Sane
