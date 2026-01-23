Lang'dan Açıklama

“Gurur duyuyorum, çok mutluyum şu anda. Bu meydan okumayı dört gözle bekliyorum. Yeni bir sayfa açılacak benim için. Başkanımıza özellikle teşekkür etmek isterim ve Abdullah Bey'e de çok teşekkür ederim beni buraya getirdikleri için.”
“Antrenman sahası gerçekten elit seviyede. Burada çok güzel antrenmanlar çıkaracağımıza eminim. Takım arkadaşlarım da çok hoş karşıladı beni. Onlarla da çok iyi vakit geçireceğimizi ve başarılara imza atacağımıza eminim. Ailenin parçası olduğum için çok mutluyum.”
“Teşekkür ederim. Çok mutluyum, gurur duyuyorum. Taraftarımız gerçekten bir sürü mesaj yağdırdılar. Bana gösterdikleri güvenden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Umarım saha içerisinde gerekli cevabı vereceğim.”
“İstanbul çok özel bir yer. Otelden camdan baktığım zaman eski okulumu gördüm. Gerçekten özel bir anlamı var ve çok mutluyum tekrar evimde olduğum için.”
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder