4 Ocak 2026 Pazar

2025'in 4. Golcüsü


 VICTOR OSIMHEN, 2025 YILINDA DÜNYADA EN ÇOK GOL ATAN 4. OYUNCU!

🦁 Dünyanın en büyük 20 liginde forma giyen oyuncuların 2025 yılı boyunca kulüp ve milli takım maçlarında attığı goller: 1. Mbappé - Real Madrid & Fransa - 67 maç, 66 gol. 2. Kane - Bayern & İngiltere - 65 maç, 60 gol. 3. Haaland - Man City & Norveç - 55 maç, 57 gol. 4. Osimhen - Galatasaray & Nijerya - 51 maç, 46 gol. 5. Messi - Inter Miami & Arjantin - 54 maç, 46 gol.
Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 