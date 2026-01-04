skip to main |
2025'in 4. Golcüsü
VICTOR OSIMHEN, 2025 YILINDA DÜNYADA EN ÇOK GOL ATAN 4. OYUNCU!
Dünyanın en büyük 20 liginde forma giyen oyuncuların 2025 yılı boyunca kulüp ve milli takım maçlarında attığı goller:
1. Mbappé - Real Madrid & Fransa - 67 maç, 66 gol.
2. Kane - Bayern & İngiltere - 65 maç, 60 gol.
3. Haaland - Man City & Norveç - 55 maç, 57 gol.
4. Osimhen - Galatasaray & Nijerya - 51 maç, 46 gol.
5. Messi - Inter Miami & Arjantin - 54 maç, 46 gol.
