4 Ocak 2026 Pazar

Hızlı Ve Golcü


 🇳🇬 Victor Osimhen, kariyerinde 100 gole Messi ve Ronaldo’dan daha hızlı ulaştı.

Kariyerindeki 200. gole ise sadece 5 gol kaldı.
Ortayı Yapan zaman:
