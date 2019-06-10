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Van Der Sar'ın Haklı Eleştirisi
Ajax yöneticisi Van der Sar: "Ligi kazandık, kupayı kazandık ve Şampiyonlar Ligi'nde finale yaklaştık ama Şampiyonlar Ligi'ne katılmamız için 2 ön eleme oynamamız gerekiyor. Bu doğru değil"
Birilerinin La Liga'da 4. sırada yer alan takımın neden Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmayı hak ettiğini söylemesi gerekiyor"
Hollanda, Türkiye ve Portekiz şampiyonları, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmayı hak ediyorlar. Bu bir Avrupa turnuvası"
"Futbol; İsviçre, Belçika, Türkiye ve Hollanda gibi ülkelerde de gelişme şansına sahip olmalı"
İspanya dördüncüsü, neden Avusturya Şampiyonu'ndan daha fazla Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmayı hakediyor?"
“Herkes Manchester ya da Londra'da doğmadı. Polonya, Portekiz, Yunanistan, Türkiye ve Hollanda gibi liglerden gelenlerin de Avrupa düzeyinde büyümesi için bir yol bulmalıyız"
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