22 Haziran 2019 Cumartesi

Nuri Şahin & Real Madrid


Nuri Şahin: Real Madrid'e transfer olduğumda imza törenine bir tane bile Türk basın mensubu katılmadı. Bu bana büyük bir acı vermişti.
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