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Selçuk İnan'a Yeni Sözleşme
FFP, gidecek futbolcular, tecrübe, winner yapı nedeniyle uygun bir ücrete Selçuk ile sözleşme yenilemeye uygun bakıyorum. Çok uzun yıllar süper star ücreti aldı. Yıllık 2,95 milyon euro...Şampiyonluklarda hakkı çok aldığı para çoğunlukla helal..Tarık Çamdal gibi değil.
Şimdi söylenen yıllık 500 bin euro doğru ise makul ücret...Fizik olarak son sezon 3-4 maç dışında katkı veremese de 1 yıl o ücrete sözleşme almayı diğer nedenlerle hak etti diyebilirim.
Fatih hoca verim almayacağını düşünse Serdar-Eren gibi Selçuk'u da kapıya koyardı. Terim'e o güveni hala veriyor demek ki. Saygı duymak gerek bu karara.
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