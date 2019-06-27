CL'de Fark Çok Fazla Açılıyor

A.Madrid bir futbolcuya 120 milyon Euro verirken Galatasaray Diagne'yi 15 milyona satıp 2-3 futbolcu almaya çalışıyor. CL de oluşan kadro dengesi,transfer bütçesi farkı ve oluşan gelir uçurumuna bir de bu gözle bakmak gerek...
Türk takımları için CL de en yüksek hedef çeyrek final olur o da belki...2. tur daha makul hedef..Bu kendini küçük görmek ya da vizyonsuzluk değil elbette... İngiltere,İspanya başta olmak üzere beş büyük ligin özellikle zirveye oynayan 4-5 takımı ile Avrupanın diğer ülke liglerinin takımları arasında muazzam bir gelir farkı oluştu. GS-FB-BJK nın toplam takım değeri kadar bedeli sadece bir futbolcuya veren takımlar var artık günümüzde.
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