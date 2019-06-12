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İzlanda 2 - Türkiye 1
-Fransa'ya karşı neyi doğru yaptıysak İzlanda'ya karşı onu yanlış yaptık.
-11 seçimi ve taktik yanlıştı ve Güneş yanlışta ısrar etti...Bu futbolla bile 2-1 den sonra beraberlik olabilirdi ama yetenekli futbolcular sahaya geç girdi.
-Kimse kusura bakmasın Belhanda bu Hakan Ç'yi top diye oynar...Biz çocukken Milan'ın 10 numarası Gullit'ti ...Şimdi forma bu vasatların elinde...
-Milli takımda o formaların hakkı Okay ve Cenk'in giymesi..
-Ozan Tufan ve Burak'ın Milli formayı giymesi akıl tutulması bana göre. Burak-Hakan Ç- Ozan Tufan Milli takım seviyesinde futbolcu değil kabul edin artık.
-Saha dışı olaylardan etkilenmişiz bu maçta belli oldu.
-Fransa galibiyeti sonrası aklı sıra Terim'e laf çakan kompleksliler''Gazla değil akılla,taktikle maç kazandık'' diyordu..Ne oldu İzlanda'ya yetmedi mi o akıl? Bu ülkenin gelmiş geçmiş en iyi teknik adamının Fatih Terim olduğunu siz de biliyorsunuz ama söylemeye diliniz varmıyor.
-Hakan Ç ve Ozan'ın 90 dk sahada nasıl kaldı Şenol Güneş'e sormak gerek.
-Maç berabere bitse istediğimizi alıp dönecektik.
-Eylül'den itibaren kalan maçlarda Fransa 0 / İzlanda 1 ya da 3 yazıyorum...Kalan tüm maçlar 3 olmalı zaten...
-Almanya 2020 de kesin olmalıyız...
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