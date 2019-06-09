9 Haziran 2019 Pazar

Türkiye 2 - Fransa 0


-Açık konuşalım maç öncesi kimse böyle bir galibiyet beklemiyordu. -Çanakkale geçilmez ile değil resmen güzel futbol oynayarak kazandık helal olsun. -Çok uzun yıllar sonra Milli takım ile sevinmeye tekrar başladık bu güzel bir duygu. -Lucescu yabancı sınırı diye ağlamaya devam etsin.
-Milli takım Dünya Şampiyonu Fransa'yı tesadüf golle değil çok daha iyi oynayarak yendi. Bu takıma müthiş özgüven verecek. -Adam tayfa artık bitti son kalıntısı Burak'da gitmeli. Pırıl Pırıl genç nesil futbolcularımız var. -Arda-Caner-Burak-Emre-Volkan bu takıma zarar veriyor.
-Şenol Güneş Milli takım için olabilecek en iyi teknik adamdı şu dönem için.Çok başarılı olabilir. -Kaan Ayhan 90+4 te sakat sakat depar attı. Ayağına sağlık genç adam. -Merih-Kaan-Çağlar-Ozan müthiş bir stoper dörtlüsü... Maldivci Serdar'a yer yok artık.
-Bu takım hepimizin kulüpçülük yapanı yaptıranı uzak tutun yeter. -Kenan'ı ilk kez izledim çok farklı bir stili var. Savunma yardımı üst düzey. -Fransa'ya pozisyon vermedik isabetli şutları bile yok.
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