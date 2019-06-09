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Türkiye 2 - Fransa 0
-Açık konuşalım maç öncesi kimse böyle bir galibiyet beklemiyordu.
-Çanakkale geçilmez ile değil resmen güzel futbol oynayarak kazandık helal olsun.
-Çok uzun yıllar sonra Milli takım ile sevinmeye tekrar başladık bu güzel bir duygu.
-Lucescu yabancı sınırı diye ağlamaya devam etsin.
-Milli takım Dünya Şampiyonu Fransa'yı tesadüf golle değil çok daha iyi oynayarak yendi. Bu takıma müthiş özgüven verecek.
-Adam tayfa artık bitti son kalıntısı Burak'da gitmeli. Pırıl Pırıl genç nesil futbolcularımız var.
-Arda-Caner-Burak-Emre-Volkan bu takıma zarar veriyor.
-Şenol Güneş Milli takım için olabilecek en iyi teknik adamdı şu dönem için.Çok başarılı olabilir.
-Kaan Ayhan 90+4 te sakat sakat depar attı. Ayağına sağlık genç adam.
-Merih-Kaan-Çağlar-Ozan müthiş bir stoper dörtlüsü... Maldivci Serdar'a yer yok artık.
-Bu takım hepimizin kulüpçülük yapanı yaptıranı uzak tutun yeter.
-Kenan'ı ilk kez izledim çok farklı bir stili var. Savunma yardımı üst düzey.
-Fransa'ya pozisyon vermedik isabetli şutları bile yok.
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