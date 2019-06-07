7 Haziran 2019 Cuma

Çok Klas Adamlar JK ve PG


Jürgen Klopp: “Guardiola maçtan sonra beni tebrik etmek için aradı ve önümüzdeki sezon yine son maça kadar savaşacağız diye birbirimize söz verdik.”
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