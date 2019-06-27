27 Haziran 2019 Perşembe

Çok Özel Bir Futbolcu JF


Atletico Madrid, Benfica’nın 19 yaşındaki oyuncusu Joao Felix’i 120 milyon euro bonservis bedeli + 6 milyon euro bonuslar karşılığında kadrosuna kattı.
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