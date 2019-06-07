7 Haziran 2019 Cuma

Feghouli Çıtayı Yükseltti


Sofiane Feghouli: “Süper Lig bize yetmez. Avrupa’da kupa kazanmalıyız. Bunun içinde birçok elit oyuncuya ihtiyacımız var. Bakalım nasıl olacak. İnşallah Allah'ın da yardımıyla Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacağız. Galatasaray, bunu hakediyor.”
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