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Sezar'ın Hakkı Sezar'a
"Çok kişinin bu kuralı iyi bildiğine emin değilim. Bu kural 14 yabancı kuralı değil. Bu kural, 14 Türk kuralı. 14 Türk almak zorundasınız ama 14 yabancı almak zorunda değilsiniz. İsterseniz hiç yabancı almazsınız." (Fatih Terim-07.09.2018)
Eğer bu ülkenin genç futbolcuları parayı değil kariyeri seçip yurt dışına gitti ve kendini geliştirdiyse Fatih Terim'in Milli takım görevi sırasında yaptığı 14 Yerli futbolcu kuralının etkisi vardır. Hakkını yiyen ayıp eder.
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