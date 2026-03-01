skip to main |
Sorumluluk Benim
Okan Buruk: "Kötü olduğunda birinci sorumluluğu alacak kişi benim. Ama ben şunu özellikle istiyorum; benim oyuncularımın kimse kafasını karıştırmasın. Oyuncularımıza destek olsunlar... Çok az süre kaldı. Ligde lideriz, Kupa'da birinciyiz, Avrupa'da son 16'dayız.
Hatalar tamam ama oyuncular fazla etkileniyor eleştirilerin dozu arttığında... Hakarete gittikçe... Etkilendikleri yerler oluyor. Biz alışığız ama oyuncular değil. Ne olursa olsun takıma destek olmak gerekiyor. Eğer eleştiri varsa kötü bir şey varsa bana söyleyebilirler..."
