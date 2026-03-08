Ligin Sefiri

8 Mart 2026 Pazar

 Okan Buruk'un derbi karnesi:

* 22 maç * 13 galibiyet * 6 beraberlik * 3 mağlubiyet * 2.04 puan ortalaması
