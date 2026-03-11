skip to main |
Kaptan Büyük Oynadı
Sevgili Kaptan,Duruşun, polemiklerden uzak karakterin, formanın her noktasına akıttığın ter ve sahada sonuna kadar verdiğin mücadeleyle bu camia için artık bir stoperden çok daha fazlasısın.
Bugün Galatasaray tarihinde en değerli kaptanlar arasında anılırken, stoper sayfasında da adın Bülent Korkmaz ve Popescu ile birlikte yazılacak.
Erden Timur bir gün bana, “Ben sadece iyi bir stoper almadım, kulübe karakter kazandırdım” demişti.
Haklıymış…
