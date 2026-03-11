skip to main |
B Gomis'ten Açıklama
Kulüpten ayrılan futbolcuların neden Galatasaray’ı hala çok sevdiklerini anlatan bir gece daha. Galatasaray sadece futbol oynadığımız bir yer değil, bir aile. Taraftarımız da bunu hepimize her an hissettiriyor. Bir sezonda iki kez İstanbul’da Liverpool’u yenmek, Juventus’u elemek, Okan Buruk’un ve tüm ekibinin yüksek Şampiyonlar Ligi seviyesi bir teknik direktör olduğunun da bir göstergesi. 2. maç tabi ki kolay olmayacak ama burası Galatasaray! Bunu yapan her şeyi yapar.
Tebrikler Aslanlar, tebrikler Okan hoca. Mükemmel bir mücadele
