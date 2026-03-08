8 Mart 2026 Pazar

Aslan Parçası


Bülent korkmaz'dan sonra gelmiş geçmiş en iyi yerli stoper performansı.. 4. yılı ve ufak tefek işler hariç her maç aynı ciddiyet, katkı ve kalite.. Abdülkerim'i kaptan olarak görmek de çok mutlu ediyor.. Aslan parçası..

