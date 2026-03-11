11 Mart 2026 Çarşamba

ASY Cehennemi


 Arne Slot: "Size şunu söyleyeyim. Galatasaray'ın stadında oynamak gerçekten zor. Rakip futbolcular ve teknik direktörler için iletişim kurmak çok zor. Burası farklı bir stat. Galatasaray böyle atmosfere sahip olduğu için çok şanslı."

Ortayı Yapan zaman:
