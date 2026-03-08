8 Mart 2026 Pazar

Okan Buruk Etkisi


60 - Galatasaray, Süper Lig tarihinde 25'inci maçlar itibarıyla 60'tan fazla puan topladığı dört sezonun üçünü Okan Buruk yönetiminde geçirdi.

66 | 2023/24 (Okan Buruk) 66 | 1999/00 (Fatih Terim) 65 | 2024/25 (Okan Buruk) 61 | 2025/26 (Okan Buruk)
Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: , ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 