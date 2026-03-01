skip to main |
Bu Bir Miras
"Bu Vintage değil, bu bir Miras.Bu retro formayla geçmişi sadece hatırlamıyorum… Onu onurlandırıyorum. Tarihe ancak saygı duyulur.
Renklerimiz hiç eskimeyen renkler; geçici bir modadan ya da akımdan çok daha büyük bir şeyi temsil ediyor.
Bu vintage değil, bir miras. Kimliktir, karakterdir; bugün yeni sayfalar yazmaya devam edebilelim diye geçmişte inşa edilen her şeydir.
Retro esintiler, şampiyon zihniyeti. Çünkü zaman geçer… ama büyüklük baki kalır
