1 Mart 2026 Pazar

Bu Bir Miras


 "Bu Vintage değil, bu bir Miras.

Bu retro formayla geçmişi sadece hatırlamıyorum… Onu onurlandırıyorum. Tarihe ancak saygı duyulur. Renklerimiz hiç eskimeyen renkler; geçici bir modadan ya da akımdan çok daha büyük bir şeyi temsil ediyor. Bu vintage değil, bir miras. Kimliktir, karakterdir; bugün yeni sayfalar yazmaya devam edebilelim diye geçmişte inşa edilen her şeydir. Retro esintiler, şampiyon zihniyeti. Çünkü zaman geçer… ama büyüklük baki kalır
Ortayı Yapan zaman:
