4 Mart 2026 Çarşamba

Acayip İstatistik


 Lionel Messi kariyeri boyunca sadece bir dakika hariç her dakika gol attı.

