1 Şubat 2025 Cumartesi

Yanlışın İspatı


 Kadro mühendisliği açısından bir yılda gelişme olmamış. Sağ bek ve sol bek konusunu çözemedik.

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 