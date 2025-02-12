Burada olduğum için çok mutluyum. Başkanımız Dursun Aydın Özbek’e, Yöneticimiz Abdullah Kavukcu’ya ve Okan hocamıza çok teşekkür ederim. Biraz uzun bir süreç oldu ama sonuçta mutlu olduğum yerdeyim. Bu transfer süreci için de hepsine çok teşekkür ederim.
Buradaki formanın ağırlığını, Galatasaray armasını ağırlığını biliyorum. Sorumluluklarımı biliyorum, sorumluluklarımı en iyi şekilde yerine getirmek istiyorum. Biraz uzun bir süreç oldu bizim açımızdan. Sonuçta mutlu olduğum yerdeyim. Süreç güzel bir şekilde bitti. İnşallah her şeyin sonu böyle güzel olur. Oynadığımız zaman atmosferin farkında oluyoruz. Çok heyecanlıyım aslında ilk maça çıkmak için taraftarımızın önünde, içeride oynadığımız maçta. Taraftarımızdan tek isteğim bizi sonuna kadar desteklemeleri. Bu konuda tek temennim bu.”
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder