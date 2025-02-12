Eren Elmalı Transferi Sonuçlandı

Eren Elmalı, 7 Temmuz 2000 tarihinde İstanbul’da doğdu. Futbol kariyerine 2011 yılında Kartalspor altyapısında başaldı ve burada 2018 yılına kadar gelişimini sürdürdü.
2018 yılında Kasımpaşa'nın altyapısına transfer olan Elmalı, 2019-2020 sezonunda A takıma yükseldi. Aynı sezon Silivrispor'a kiralandı ve burada gösterdiği performansla dikkat çekerek Kasımpaşa'ya geri döndü.
Kasımpaşa'da sergilediği başarılı performansın ardından, 2022-2023 sezonunda 3,6 milyon Euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer olan Eren Elmalı, burada sergilediği performansla A milli formayı terletti. Trabzonspor’da 111 maça çıkan oyuncu, milli formayı da 14 kez sırtına geçirdi.
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