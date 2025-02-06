Gabon Aslanı Geri Döndü

Mario Lemina, 1 Eylül 1993'te Gabon'un Libreville şehrinde doğdu. Futbol kariyerine Fransa'da başlayan Lemina, Lorient'in altyapısında yetişti. 2012 yılında A takıma yükseldi ve burada profesyonel kariyerine başladı. Kısa sürede kendini gösteren Gabonlu orta saha, 2013 yılında Marsilya'ya transfer oldu ve burada iki sezon boyunca düzenli olarak forma giydi.
İki sezonluk Marsilya macerasında yükselişine devam eden oyuncumuz, Juventus’a 2015 yılında katılarak burada iki sene içinde Serie A ve İtalya Kupası şampiyonlukları gördü.
2017 yılında İngiltere Premier Lig’e adımını atan Lemina, Southampton’da dört yıl kaldı. Buradaki dört yılının ikisi Galatasaray ve Fulham’da kiralık olarak geçti. Lemina 2019-2020 sezonunda Galatasaray forması giydi ve dinamik futboluyla taraftarların beğenisini kazandı.
Ardından Fulham, Nice ve Wolves ekibine katılarak Premier Lig’e geri döndü. Son olarak Wolverhampton’da 17 Premier Lig maçına çıkan oyuncumuz, 1 gol ve 3 asist yaptı.
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