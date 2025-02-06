6 Şubat 2025 Perşembe

Kutucu Çok Kilit Açar


 Sürekli 11 olmaz ama çok faydalı olacağını düşünüyorum. Vuruş kalitesi yine kendini gösterdi.

Ortayı Yapan zaman:
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