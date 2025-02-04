4 Şubat 2025 Salı

Çok Daha İyi Olacak


İlk 11 başladığı ilk maçta 3 puan getiren tek golü attı.

Yürüyedur.

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: , ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 