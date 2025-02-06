Matador Sahne Aldı

Türkiye’deki günlerim dolu dolu geçti gerçekten. Türkiye’deki tüm insanlara teşekkür etmek istiyorum. Bu harika ülkede çok güzel bir şekilde karşıladılar beni. Kulüpteki çalışanlara da çok teşekkür etmek istiyorum bu süreci çok kolaylaştırdılar benim için. Takım arkadaşlarımın hepsi çok iyi insanlar hemen aralarına aldılar beni. Burada evimde hissediyorum. Gerçekten harika bir ülkede olduğumu hissediyorum.
Ahmed’i de unutmamak lazım. Bugün inanılmaz bir gol attı. Çok çalışkan bir insan. Takımına da çok yardımcı oluyor. Biz takıma destek olmak için, takımın bir parçası olarak düşünmeliyiz. Avrupa Ligi maçlarımız da var. Çok önemli benim için. Beni heyecanlandıran bir şey bu. Birçok forvetimiz var. Hepsi çok yüksek kalitede. Hepimiz daha çok gol atmak ve takımımızı ileri taşımak, galip olmak için mücadele edeceğiz.”
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder