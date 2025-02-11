Sağ Kanatta Yeni Uçak

Przemysław Adam Frankowski, 12 Nisan 1995'te Polonya'nın Gdańsk şehrinde doğdu.
Futbol kariyerine Lechia Gdańsk altyapısında başladı ve 2012-2014 yılları arasında bu takımın A takımında forma giydi. Daha sonra Jagiellonia Białystok'a transfer oldu ve burada 2014'ten 2019'a kadar oynadı. 2019-2021 yılları arasında ABD'nin Chicago Fire takımında mücadele etti. 2021'den itibaren Fransa'nın RC Lens takımında forma giydi.
Oynadığı mevkilere göre gol ortalaması yüksek bir oyuncu olan Frankowski, Lens’te çıktığı 141 maçta 20 gol ve 14 asistlik performans ortaya koydu. Chichago Fire’da ise 64 maçta 10 gol ve 10 asistlik bir istatistiği vardı.
İki kanatta ve sağ bekte forma giyebilen çok yönlü bir oyuncu olan 29 yaşındaki Polonyalı, A milli formasını 47 kez sırtına geçirdi ve üç kez fileleri sarstı.
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