İspanyol Forvet Artık Gollerini Galatasaray İçin Atacak

Álvaro Borja Morata Martín, 23 Ekim 1992'de Madrid, İspanya'da doğdu. Futbol kariyerine Real Madrid altyapısında başladı ve 2010 yılında A takıma yükseldi. 2014 yılında Juventus'a transfer oldu ve burada iki sezon geçirdikten sonra 2016'da Real Madrid'e geri döndü.
2017'de Chelsea'ye transfer olan Morata, ardından Atlético Madrid, Juventus (kiralık) ve AC Milan gibi takımlarda forma giydi. 2024 yılında AC Milan'a transfer olan Morata, burada çıktığı 25 maçta 6 gol kaydetti.
Real Madrid’de iki La Liga şampiyonluğu, iki İspanya Kupası şampiyonluğu, iki UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, bir UEFA Süper Kupa ve bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu kazandı.
Kariyeri kupalarla ve şampiyonluklarla dolu olan İspanyol santrfor, Juventus’ta ise iki lig şampiyonluğu, üç İtalya Kupası şampiyonluğu, iki İtalya Süper Kupası kazandı.
İspanya Milli Takımı'nda kaptan olan Morata, milli forması ile 84 maçta 37 gol attı. Euro 2024’te şampiyonluk yaşayan takımda ter alan Morata, milli forma ile gençlik döneminde U19’da iki kez, U21’de ise bir kez Avrupa şampiyonluk yaşadı.
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