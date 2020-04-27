27 Nisan 2020 Pazartesi

Gomis'in Favori Teknik Adamı


Bafetimbi Gomis birlikte oynadığı en iyi 11'i seçti: Hugo Llrois, Abidal, Lilian Thuram, Dejan Lovren, Samuel Umtiti, Patrick Vieira, Blaise Matuidi, Pjanic, Franck Ribery, Florian Thauvin ve Benzema

 En iyi teknik direktör: Fatih Terim
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