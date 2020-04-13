13 Nisan 2020 Pazartesi

İniesta Hakkında Pep'in Görüşü


İniesta hakkında..."Guardiola, Xavi’ye 'Sen beni emekli edeceksin ama bu çocuk hepimizi gönderecek'
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