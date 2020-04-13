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Kanattan Sıfıra İnip Ortayı Keserim...
13 Nisan 2020 Pazartesi
Galatasaray Tarihinin En Flaş Transferleri
Hepsi elbette yıldız futbolcular ama benim kişisel sıralamam bu.
Hagi-Sneijder-Drogba ve Jardel
Ortayı Yapan
FIRAT
zaman:
Pazartesi, Nisan 13, 2020
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Etiketler:
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