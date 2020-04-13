13 Nisan 2020 Pazartesi

Galatasaray Tarihinin En Flaş Transferleri





Hepsi elbette yıldız futbolcular ama benim kişisel sıralamam bu.
Hagi-Sneijder-Drogba ve Jardel
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