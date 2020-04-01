1 Nisan 2020 Çarşamba

Çiğ Etle Beslenen Muriqi


Bu tip magazinsel futbol fotoğrafları devre arası Ocak dönemi olurdu eskiden gazetelerde... Vedat Muriqi çiğ etle besleniyormuş. Müthiş habercilik.
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