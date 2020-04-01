1 Nisan 2020 Çarşamba

Maradona & Messi




Antonio Cassano, "Maradona dört beş yıl boyunca daha önce görmediğimiz şeyler yaptı ama Messi aynı şeyi 15 yıldır yapıyor. 710 gol attı, 300 asist yaptı. Messi sahadayken takımı maça 1-0 önde başlıyor. Maradonacılar Messi'nin daha iyi olduğunu kabul etmek zorunda."
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