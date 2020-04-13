13 Nisan 2020 Pazartesi

Mourinho & Drogba



2004 yılında, Roman Abramovich Ronaldinho’yu Chelsea’ye getirecek paraya sahip olduğunu söyledi... Hayır, bana Didier Drogba'yı getirin dedim.”



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