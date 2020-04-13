13 Nisan 2020 Pazartesi

Popescu'nun Corona Günleri


Popescu: "Karantinada, Galatasaray ile Arsenal'i 2000 UEFA Kupası finalinde yendiğimiz maçı izleyeceğim. O gün biz tarih yazdık."
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