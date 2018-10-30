30 Ekim 2018 Salı

We Color Football


Barcelona'lıydım dünyanın rengine kandım.



Bu kareografi sonrası gelen 5-1 lik Real Madrid galibiyeti...Olağanüstü keyif olmalı.
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