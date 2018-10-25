Galatasaray : 0 Schalke 04 : 0

Her ne kadar sakatlık kabusu dar ve kısıtlı kadronun üstüne tuz biber olduysa da ben yine de 50 bin taraftar önünde galibiyet bekliyordum açıkcası...Serdar'ın sakatlığı sonrası 18 yaşında ilk CL maçına çıkacak Ozan taraftarı biraz tedirgin etse de neredeyse maçın yıldızı oldu aslan parçası...Yeni bir Bülent Korkmaz'ımız oldu hayırlı olsun. Bence 3 puandan daha önemli.
Fiziksel yetersizlik CL maçlarında çok göze batıyor...Terim standartlarının altında bir fizik kalitesi bu...Yetenek olarak çok sınırlı Alman takımı taktik disiplin ile deplasmandan istediğini aldı gitti. Hatta Muslera 3-4 gol pozisyonunu kurtarmasa mağlubiyet kaçınılmazdı.
Maicon inanılmaz ağır ve yanlış hamle zamanlaması ile yanındaki stoperi de bozuyor. Serdar tecrübesi ile bunu kapatsa da Ozan için çok zor durum. Terim dün çareyi Donk'un savunma ortasına çekerek buldu ama bu kez orta sahayı rakibe bıraktık.
Gomis gibi ceza sahası bitirici vuruşu net olan forvet eksikliğini çekmeye devam ediyoruz. Garry ile yaptıkları sırtı dönük paslaşmalar Garry'nin asist ve gol sayısına direkt etki ediyordu geçen sezon.
Ocak transfer dönemine kadar zirveden kopmadan durumu idare etmek gerekiyor. Maicon'u kesin ve olursa Feghouli'yi satıp stoper,forvet almak şart oğlu şart.
Takımı hücumda oynatacak tek futbolcu Belhanda , o da saman alevi resmen. Bir var beş yok .
Dün gece ayakta kalan futbolcular Muslera-Ozan-Nagatomo ve Donk...Ndiaye'nin kredisi çok ama o da haftalardır tıpkı Garry gibi kötü oynuyor aslında.
Bu futbol ile gruptan çıkmak kolay değil ama şans devam ediyor. 3. olup UEFA Avrupa liginden yola devam etmek daha yüksek olasılık şu aşamada.
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