Porto : 1 Galatasaray : 0

Kuralar çekildiğinde bu maça 0 puan yazan çoktur, 1 puan eyvallah, 3 puan şahane olur denirdi tabii ki...İlk maçı kazanan Galatasaray, grubun favorisi Porto deplasmanında galibiyeti kaçıran taraf olunca üzüldük elbette. Eren, Ndiaye,Emre yokken aylardır deplasmanda kötü oynamayı alışkanlık edinmişken oynanan bu iyi ve karakterli oyun bizi umutlandırdı.
Casillas gibi büyük tecrübe olmasa maç ilk yarı 0-3 olabilirdi...Akan oyunda gol yemedik ,yine bir duran top organizasyonunda adam paylaşımı çok kötü olunca rakip forvet çok rahat gol attı. Muslera o topa niye çıkmaz ayrı tartışma konusu...
Linnes ve Nagatomo üstlerine düşeni böyle zor deplasmanda fazlasıyla yaptı. Zaten bu maç özelinde eleştirilecek futbolcu yok diyebiliriz.
Kontrolsüz giriş anlamında Ndiaye ile Donk arasında çok fark yok.Karta yakın oynayan bir tarzları var hele deplasmanda...
Fernando müthiş maç çıkardı eski takımına karşı.
Terim'e ''gazla'' oynatıyor diyen hala varsa çomardır...Boş muhabbet yapan adamla boşa konuşmayın bence. Dün akşam sahada mükemmele yakın bir CL deplasman maçı performansı varsa bunu Terim'in takımı taktik olarak hazırlamasına borçluyuz.
Tartışılması gereken konu bence şu...Bu takım pas takımı değil hızlı koşan kanat oyuncuları ile dikine çıkan bir takım. Emre-Onyekuru ve Ndiaye transferleri bu formasyonu destekleyen futbolcu tipleri.
Dün sahada forvet olarak Sinan yerine Eren olsa o driplingleri yapamayacaktı.İşe bir de bu açıdan bakmak gerek..
Porto maçında hele deplasmanda iken bundan fazla pozisyon CL maçında bulamazsın.2012/2013 dönemi Burak Yılmaz ya da 2017/2018 dönemi Gomis sahada olsa maçı 2-1 ya da 3-1 Galatasaray kazanabilirdi.
Grupta, Arena'da oynanacak Schalke 04 ve / veya Porto maçlarını kazanıp L.Moskova maçından puanla dönünce 8/9 puan üst tur için yeter bence.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder