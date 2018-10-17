17 Ekim 2018 Çarşamba

Arda Hakkında Çarpıcı Yorum


Katalan Sport Gazetesi Yazarı Toni Frieros: "Arda Turan, Barcelona'yı tüm dünyayı alt edebileceği bir yer olarak değil; zengin bir İstanbul mahallesi olarak gördü ve kendini iyi bir hayat yaşamaya adadı. Sıfır empati, sıfır uyum ve sıfır performans"
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